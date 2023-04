Minnesota sospende Rudy Gobert: non ci sarà nel Play-in contro i Lakers

Quella di mercoledì per i Minnesota Timberwolves sarà subito una gara decisiva, visto che in caso di vittoria contro i Los Angeles Lakers la squadra si qualificherebbe ai Playoff come settima, affrontando quindi Memphis al primo turno. Il match-up contro i giallo-viola è stato conquistato grazie alla vittoria su New Orleans, all’ultima partita di stagione regolare: un successo ottenuto nonostante quanto accaduto tra Rudy Gobert e Kyle Anderson nel primo tempo. Il francese, dopo aver colpito il compagno con un pugno durante un timeout, è stato estromesso dal resto della partita ed è poi stato sospeso per il primo Play-in dai T’Wolves. Gobert non volerà con la squadra a Los Angeles, punito per il suo comportamento.

Se i Timberwolves vinceranno, Gobert potrà tornare in campo nel primo turno dei Playoff. In caso di sconfitta invece dovrebbe tornare a disposizione nel secondo match-up, contro la vincente della sfida secca tra Pelicans e Thunder. Probabilmente Minnesota sarà priva anche di Jaden McDaniels, che si è procurato una frattura alla mano destra dopo aver tirato un pugno contro un muro all’intervallo della gara contro NOLA.

Gobert in questa stagione, la prima a Minnesota, ha mantenuto 13.4 punti, 11.6 rimbalzi e 1.4 stoppate di media. Ieri, dopo la sua uscita di scena, i Timberwolves erano però riusciti a rimontare grazie soprattutto ad Anthony Edwards, ormai perno della squadra in entrambe le metà campo.

The Timberwolves had to suspend Gobert for throwing a punch, but accepted that it was a shot to chest with no intent to injure Kyle Anderson and understood that Anderson called Gobert a “bitch” repeatedly on a night Gobert was playing hurt, sources tell ESPN.

