Minnesota Timberwolves, a che punto è il percorso per il cambio di proprietà

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’accordo per il cambio di proprietà dei Phoenix Suns per circa 4 miliardi di dollari.

C’è però anche un’altra franchigia NBA che sta cambiando “padrone”. Si tratta dei Minnesota Timberwolves, la cui cessione è suddivisa in step ben precisi.

L’accordo per la cessione fra Glenn Taylor e i due nuovi proprietari, Marc Lore e Alex Rodriguez, è stato raggiunto nel 2021. I due hanno versato il 20% degli 1,5 miliardi di dollari pattuiti. Nei giorni scorsi è stato effettuato un ulteriore step con il pagamento di un altro 20%, secondo quanto previsto dal contratto. Entro la metà di Marzo i due verseranno un ulteriore 20% e poi, entro la fine del 2023, l’ultimo 40% che li porterà ad avere il controllo totale dei Timberwolves e delle Lynx di WNBA.

Nel contratto, però, c’è scritto che Taylor non sarebbe tenuto a proseguire l’iter se i nuovi owners mancassero il saldo di alcune rate, mantenendoli comunque come soci di minoranza, in base a quanto versato fino a quel momento.

In realtà però i proprietari subentranti hanno di fatto già preso il controllo della franchigia, mettendo sotto contratto in estate il Tim Connelly con il ruolo di president of basketball operations, dopo averlo strappato a Denver. Finora le cose non stanno andando benissimo dal punto di vista sportivo con l’operazione Gobert che non ha portato buoni risultati, visto l’attuale record di 16-19. In ogni caso, però, quando s’investe in una franchigia NBA l’andamento sportivo è ormai un aspetto secondario rispetto a quello economico.