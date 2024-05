Minnesota Timberwolves, clamorosa STRIGLIATA di coach Finch ai suoi dopo gara 1

I Minnesota Timberwolves hanno perso gara 1 della finale della Western Conference. Il ko nel primo atto della serie ha subito ribaltato il fattore campo in favore dei Dallas Mavericks.

La sconfitta 105-108 non è piaciuta per nulla al coach Chris Finch che ha duramente strigliato i suoi giocatori. Le proverbiali mura che tremano durante la lunga sessione video in cui l’allenatore ha tenuto a rapporto i suoi per mostrare loro gli errori commessi in gara 1. Una questione soprattutto di approccio, ritenuto troppo soft dal tecnico, che in conferenza stampa ha spiegato come si è svolta la sua strigliata alla squadra.

Abbiamo fatto una sessione video molto intensa. Ho detto ai ragazzi che è passato tantissimo tempo dall’ultima volta che sono stato così tanto deluso da loro. La prestazione, l’atteggiamento, l’applicazione del piano partita e l’attenzione ai dettagli sono stati letteralmente inesistenti. Non so se qualcuno li avesse avvisati che le finali di Conference sono iniziate, ma adesso sicuramente hanno ricevuto il messaggio. Siamo stati troppo soft e abbiamo sbagliato tantissime scelte offensive. In tutte le situazioni in cui avremmo dovuto lottare, specialmente transizione e rimbalzi d’attacco, siamo stati sovrastati.

Dopodiché Finch ha fatto riferimento anche ai due ko interni che avevano aperto la serie con i Denver Nuggets come segnali di immaturità e rilassamento da parte dei suoi giocatori più giovani.

In questi playoff abbiamo un record di 3-3 in casa. Ed è già la seconda volta che facciamo prestazioni di questo tipo dopo una serie di vittorie. Ciò denota il fatto che siamo ancora immaturi”.

Infine una previsione su gara 2.