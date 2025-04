Minnesota vola sul 3-1 grazie ad Anthony Edwards: Lakers con le spalle al muro

I Minnesota Timberwolves si sono guadagnati il primo match-point della serie contro i Los Angeles Lakers, vincendo una combattutissima Gara-4 per 116-113. Il leader, come sempre, è stato Anthony Edwards, autore di 43 punti compresi in 2 tiri liberi che nel finale hanno consegnato la vittoria ai suoi. Edwards ha dominato per tutta la partita, trascinando i suoi nel quarto periodo dopo che erano arrivati al 36′ sotto di 10. Dall’altra parte invece non sono bastati i 38 punti di Luka Doncic, decisamente in migliori condizioni rispetto a Gara-3, né i 27 con 12 rimbalzi e 8 assist di un LeBron James però incapace di segnare nel quarto periodo, nonostante un paio di importanti giocate difensive.

I Lakers, il seed #3 della Western Conference, si ritrovano ora con le spalle al muro: nei prossimi giorni alla Crypto.com Arena potrebbero essere clamorosamente eliminati nonostante James e Doncic nella stessa squadra. In caso di vittoria, invece, Minnesota avrebbe comunque altre due chances per passare il turno e incontrare la vincente della serie tra Golden State Warriors e Houston Rockets (attualmente 2-1 per i Dubs).