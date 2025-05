MIRACOLO Indiana! Un’altra rimonta INCREDIBILE, New York Knicks battuti

Un’altra incredibile rimonta nei Playoffs per gli Indiana Pacers. Stavolta Haliburton e soci risalgono dal -9 a 52″ dalla fine e si prendono gara 1 delle Eastern Conference Finals.

I Pacers passano al Madison Square Garden nel modo più assurdo. Anche perché perdevano addirittura di 14 e meno di 3′ dalla conclusione. Aaron Nesmith ha giocato una partita pazzesca, segnando ben 6 triple nell’ultimo periodo, le ultime tre delle quali sono valse il -2 a 22″ dalla fine. Poi il buzzer beater di Haliburton che si arrampica sul ferro ed entra beffardamente. Si pensava fosse da 3 e avrebbe sancito la vittoria, poi però al replay è stato derubricato da 2, dando vita all’overtime. Nell’esultanza l’iconico gesto delle mani alla gola da parte della stella dei Pacers che ha ripreso quanto fatto da Reggie Miller, presente a bordo campo nella veste di commentatore.

In ogni caso gioia solamente rimandata per Indiana che ha rincorso anche per gran parte del supplementare, piazzando ancora la zampata decisiva con Nembhard e Toppin.

