MIRACOLO POLONIA! Un Ponitka eroico manda la Slovenia a casa

SLOVENIA – POLONIA 87-90

(26-29/13-29/24-6/24-26)

La Polonia compie un vera e proprio miracolo ed elimina a sorpresa la Slovenia campione in carica di Luka Doncic e Goran Dragic. Mateusz Ponitka, che per almeno 3 mesi giocherà con Reggio Emilia, potrà dire di essere stato il vero protagonista di questo miracolo: tripla doppia (26 pt – 16 rb – 10 as) e canestri nei momenti decisivi. Per Doncic gara finita anzitempo per falli, in una serata nera.

Primo tempo assolutamente dominato dai polacchi. Inizialmente super equilibrata, la gara prende una prima piega favorevole grazie a un Balcerowski ispirato sia dalla media che dalla lunga distanza. Blazic risponde allo stesso modo, Cancar pareggia ma l’equilibrio dura poco; infatti, A.J. Slaughter segna e ispira per il +6, accorciato a +3 da Doncic, che congela la prima frazione alla sirena (26-29).

Nonostante i tanti punti, la Polonia spinge ancora forte l’acceleratore dopo minuti di studio tattico e pochi punti (tutti dalle mani di Zyskowski). Ponitka, Sokolowski e ancora Zyskowski mettono 14 lunghezze di distacco in un amen. La Slovenia sembra persa, non trova mai il canestro per 6 minuti e solo Goran Dragic riesce a interrompere la striscia negativa e un parziale di 0-12. Ponitka ancora serve i compagni dall’arco e si mette in proprio, ispirando Dziewa e Sokolowski e chiudendo a metà a quasi 60 punti in 20 minuti. Polacchi padroni totali dell’inerzia (39-58).

Al ritorno sul parquet la Slovenia deve provare il tutto per tutto nel cercare di recuperare una partita che sembra totalmente nelle mani avversarie. Il vento gira dalle loro parti: gli avversari, padroni del campo per 20 minuti, non riescono a trovare la continuità precedentemente posseduta. I campioni d’Europa in carica, al contrario, ritrovano Doncic e si affidano a un solido Goran Dragic, tra i protagonisti del 15-2 di break che permette un distacco di soli due possessi. Balcerowski interrompe, ma tre triple di Blazic e Cancar adesso riducono a solo un punto le due compagini. La partita torna ad essere super equilibrata a dieci minuti di gioco (63-64).

Cancar e Dragic G. riportano per la prima volta nel secondo tempo la Slovenia avanti. Zyskowski accorcia, ma Prepelic due volte riporta a +5 i suoi con personalità. I polacchi non demordono, provano a trovare continuità grazie ai liberi e si affidano a Slaughter per l’ennesimo attacco individuale con conseguente ribaltone. Ponitka segue dai 6.75, Doncic, in difficoltà tutta la partita, non trova mai il guizzo e a metà si trova a dover lasciare anzitempo la disputa, con il quinto fallo speso proprio sul 9 avversario. A tre minuti dalla fine, i possessi di distanza sono tre: Dragic assistito da Tobey firma un mini break di 4-0, Ponitka non ci sta e rimanda al mittente con una tripla mostruosa e due liberi successivi. Nel finale Muric ci riprova ancora, sembra ci sia uno spiraglio, ma tutti i tentativi vanno in fumo. È ancora Ponitka l’uomo che cattura il rimbalzo finale, quello che permette alla Polonia di chiudere l’upset e giocarsi la prima semifinale della sua storia. La Slovenia cede lo scettro, mestamente (87-90).

SLOVENIA: Cancar 21 – Dragic G. 17 – Doncic 14

POLONIA: Ponitka 26 – Slaughter 16 – Solokowski 16