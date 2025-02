MIRACOLOSO JEFF BROOKS! Trieste beffa Trapani nel finale e va in semifinale

La Pallacanestro Trieste va in semifinale di Coppa Italia battendo a Torino la Trapani Shark per 72-74, una vittoria quasi miracolosa per com’è arrivata: con una rubata e canestro di Jeff Brooks sul possesso decisivo, appena prima dei supplementari.

Nel primo quarto Trapani aveva preso il controllo del match partendo 11-2 grazie alla coppia Robinson-Alibegovic, poi l’americano è però andato KO e questo ha consentito a Trieste di avvicinarsi fino al 20-15. Il sorpasso giuliano è arrivato con un break di 0-7 nel secondo periodo, ci ha pensato Brown a riportare avanti i granata ma Valentine e Brooks chiudono il primo tempo con i biancorossi avanti 33-38. I siciliani hanno accorciato ad inizio terzo periodo, con un Robinson recuperato hanno impattato a quota 47 fino alla tripla di Sean McDermott che ha portato le due squadre sul 53-56 al 30′.

Trieste sembrava prendere il largo con Reyes e Brooks, ma Trapani ha reagito con un parziale di 7-0 guidato da Alibegovic, raggiungendo il 60-60. Robinson ha trascinato i siciliani con 5 punti consecutivi per il 65-60 che sembravano indirizzare la gara, i giuliani hanno replicato con Brown, Brooks e Uthoff, avvicinandosi sul 71-70. Alibegovic ha avuto la chance di ipotecare il successo granata ma ha realizzato uno solo dei suoi due liberi, permettendo a Brown di pareggiare dall’altra parte sempre dalla linea della carità. La palla della vittoria è comunque stata di Trapani: il pasticcio lo ha però combinato la coppia Notae-Horton sulla rimessa. Il resto lo ha fatto Jeff Brooks con una autentica magia: recupero e contropiede, per appoggiare a canestro il 72-74 a meno di un secondo dalla sirena. Sul tiro disperato, dal proprio pitturato, di Notae si sono infine spenti i sogni di Trapani, arrivata a Torino con grandi speranze di successo dopo un girone d’andata disputato ad altissimi livelli.

Tra le fila di Trieste sono stati ben 4 i giocatori a quota 11 punti (Johnson, Valentine, Candussi e Ruzzier), l’eroe di giornata Brooks si è fermato a 10. Una vittoria importantissima per i biancorossi anche perché arrivata in assenza di Colbey Ross, out in questa Coppa Italia. Per Trapani qualcosa inizia a scricchiolare dopo la favolosa prima parte di stagione: i siciliani tra campionato e Coppa Italia sono arrivati a 3 sconfitte di fila.

Le due semifinali saranno Brescia-Milano e Trento-Trieste.

Foto: LBA