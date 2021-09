Miro Bilan ha finalmente trovato una nuova squadra

Nella passata stagione era stato tra i maggiori candidati al premio di MVP della nostra Serie A, ma nonostante questo Miro Bilan a metà settembre era ancora free agent. Nei giorni scorsi il lungo croato era anche stato inserito nella lista di nomi per sostituire Ekpe Udoh alla Virtus Bologna, ma nel suo destino c’è invece l’Ucraina. Il suo agente, Misko Raznatovic, ha poco fa annunciato su Twitter la firma di Bilan con il BC Prometey.

Ironia della sorte: il Prometey gioca la Basketball Champions League e sarà avversario nei gironi proprio della Dinamo Sassari, ex squadra di Bilan.

One of the best players of the Italian league, Miro Bilan, signed contract with very ambitious participant of Fiba champions league, Bc Prometey from Dnipro, Ukraine!#BeoBasket

