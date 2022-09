Miroslav Raduljica smentisce tutto: “La Route 66 solo a fine carriera”

Nei giorni scorsi era diventata virale la notizia secondo la quale Miroslav Radujlica avesse rinunciato ad una proposta della Stella Rossa per seguire un gruppo rock serbo, i Yu Grupa, in un tour sulla Route 66 guidando il loro camper. Tutto era stato raccontato dal frontman del gruppo, amico di Raduljica, che aveva anche citato il sogno di fare il camionista che il giocatore serbo avrebbe da quando era bambino.

Intervistato da MozzartSport, però, Raduljica ha a sorpresa smentito tutto. Il centro, che ha giocato le ultime stagioni in Asia, non ha escluso la propria partecipazione al tour, ma ha aggiunto che avverrà solo a carriera finita o comunque a patto che non intralci il suo lavoro principale.

Non leggo molti giornali, i miei amici mi hanno detto che è circolata la notizia che avrei rifiutato le proposte di Partizan e Stella Rossa per fare questo tour in America. Sicuramente accadrà, ma non so ancora quando. Di certo non lo metterò davanti alla mia carriera, che ci tengo a dire non essere finita.

Ho detto in precedenza che, alla fine della mia carriera, sarei andato sulla Route 66 in moto. L’idea di Žik Jelić and Boško Čukić per l’organizzazione del viaggio è sicuramente qualcosa che avrei voglia di fare. L’unica cosa è il quando. Sarà quando non devo giocare? Se sarà durante la stagione, ad esempio ora o in primavera, di certo non potrò unirmi a loro. Se invece si organizzasse durante le mie vacanze, non ci vedrei nulla di male e ci andrei sicuramente. Prima o poi succederà, quando e in che circostanze ancora non lo so. Sono sicuro però che non metterò questo viaggio prima della mia carriera, che non è finita.