Mitchell e Gobert contro gli arbitri: arriva la multa della NBA

Gli Utah Jazz sono usciti sconfitti per 131-123 dalla sfida contro i Philadelphia 76ers dopo un tempo supplementare, nel quale Donovan Mitchell è stato espulso per proteste.

Mitchell ha colpito un distributore d’acqua mentre lasciava il campo e dopo la gara si è espresso con queste parole: “Abbiamo vinto noi la partita, questa è la mia opinione. Sta diventando tutto fot****mente ridicolo“. Il compagno di Mitchell, Rudy Gobert ha espresso simili pensieri alla stampa, dopo una gara caratterizzata da qualche fischio dubbio durante il supplementare, oltre ad una chiamata al limite negli ultimi secondi dei regolamentari.

Per questi motivi, la NBA ha multato i due giocatori: per Spida ci sono 25mila dollari da pagare, mentre per Gobert 20mila.

Jazz’s Donovan Mitchell and Rudy Gobert have been fined: Mitchell, $25,000 for public criticism of the officiating and his conduct while exiting the playing court. Gobert, $20,000 for public criticism of the officiating.

