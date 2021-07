Moe Wagner giganteggia, la Germania supera il Brasile ed è alle Olimpiadi

La Germania è la seconda squadra a qualificarsi tramite il Preolimpico dopo la Slovenia, grazie alla vittoria sul Brasile nella finale di Spalato. I tedeschi avevano dominato le precedenti 3 gare, sconfiggendo la Croazia in semifinale ieri. L’eroe della finale è stato Moe Wagner, centro che nell’ultima stagione ha giocato con Washington, Boston e Orlando: 28 punti con 9/12 dal campo in 28′.

Partita in equilibrio per i primi due quarti, che si sono conclusi 36-34 per i tedeschi. Nel terzo periodo il Brasile ha preso anche il comando, sul 38-39, salvo poi non segnare per 5′: la Germania ne ha approfittato e al 30′ si è trovata avanti 52-46. Nel quarto quarto Wagner e un attivissimo Maodo Lo hanno permesso ai tedeschi di controllare e vincere 75-64.

It’s a dunk party in Split! 🥳🥳

Voigtmann and Wagner go back-to-back and Germany have one foot on a flight to #Tokyo2020!

The lead is 8 with with just 25 seconds to play!

📺 https://t.co/fttE570KUq#FIBAOQT | @dbb_basketball 🇩🇪 pic.twitter.com/kHm70xYJIa

— FIBA (@FIBA) July 4, 2021