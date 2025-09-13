Mohamed Dabone debutta col Barcellona a 13 anni: ecco com’è andata

Il nome di Mohamed Dabone potrebbe presto diventare familiare a tutti gli appassionati di basket europeo. A soli 13 anni e 10 mesi, questo ragazzo originario del Burkina Faso ha fatto il suo debutto in amichevole con la prima squadra del Barcellona, lasciando intravedere un potenziale fuori dal comune.

Durante la partita di preseason di ieri contro il Girona, squadra che milita in Liga ACB, Dabone ha avuto l’occasione di calcare il parquet insieme ai grandi. Non è entrato in punta di piedi: ha subito mostrato la sua personalità con una schiacciata decisa e in circa 10′ di gioco ha messo a referto 4 punti e 3 rimbalzi, cifre che da sole forse non raccontano tutta la storia, ma che assumono un peso enorme se si considera la sua età.

😱 NOMÉS TÉ 13 ANYS!!!! 👊 Mohamed Dabone debuta amb el primer equip del Barça i ja demostra la seva potència ⚔️ @BasquetGirona 2⃣9⃣-3⃣2⃣ @FCBbasket ▶️ https://t.co/8ygXTWymgB pic.twitter.com/pXCuQ1ZK0j — Esport3 (@esport3) September 12, 2025

Con i suoi 2,10 metri di altezza, Dabone non passa certo inosservato. Gioca nel settore giovanile del Barça, dove si è già distinto in tornei nazionali e internazionali, spesso contro avversari più grandi di lui. All’ultima Minicopa è stato protagonista assoluto, mentre in altre competizioni giovanili ha ricevuto premi di miglior giocatore, segno che il suo talento non è un lampo isolato. Nonostante l’età, ha già affrontato anche l’Adidas Next Generation Tournament, il più importante torneo U-18 d’Europa: un banco di prova dove Dabone ha dimostrato di non temere nessuno, come testimoniano anche i 12.0 punti di media segnati.

Il debutto con la prima squadra non rappresenta ancora un passo ufficiale verso l’ACB o l’EuroLega, ma resta un segnale fortissimo. Il Barcellona ha voluto regalargli minuti veri, esponendolo a un livello superiore e dandogli un assaggio di quello che potrebbe essere il suo futuro. È una scelta coraggiosa: inserire un tredicenne in un contesto professionistico comporta rischi evidenti, dalla pressione mediatica alla necessità di proteggere un fisico ancora in formazione. Ma può essere anche un’opportunità unica per accelerarne la crescita, purché venga gestita con intelligenza. Inoltre sembra che per Mohamed Dabone sia solo l’inizio: i blaugrana gli daranno spazio in prima squadra anche durante la stagione.