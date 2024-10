Momento di riflessione in casa Napoli: pronto l’intervento sul mercato.

La partenza di campionato del Napoli Basket è disastrosa con 0 vittorie in 4 partite potenzialmente tutte alla portata.

La disfatta casalinga di Cremona ha aperto ufficialmente la crisi tra i partenopei, chiamati a una reazione immediata per invertire la rotta.

Il taglio di Hall operato a inizio settimana scorsa suggerisce un prossimo intervento sul mercato dei free agent, e a tal proposito sono rimbalzate notizie riguardanti l’ingaggio di Deshawn Thomas (Il Mattino ), esperta ala grande che ha ben figurato tra le fila di Joventut e Asvel nella passata stagione, con presenze in Eurocup ed Eurolega.

Altro sul banco degli imputati potrebbe essere Dario Dreznjak, mai realmente al centro del progetto tecnico: il croato è stato l’ultima pedina aggiunta al roster quasi a fine mercato, firmato con clausole di uscita per permettere l’ingresso a stagione in corso di un player più performante.

Contatti avviati con una point-guard il cui nome non è ancora noto ma lo sarà a brevissimo.

Intanto, Pedro Llompard nel post-partita ha confermato l’intento di “ristrutturazione” del roster.

Come ribadito anche in settimana, la guida tecnica di Milicic non sembrerebbe in discussione salvo clamorosi colpi di scena.

Il calendario non sorride nei prossimi appuntamenti: prima trasferta al Forum contro Milano, poi in casa con Venezia e successivamente a Trapani, capolista momentanea del campionato.

Mala tempora currunt in casa Napoli. Serve al più presto la svolta.

Leggi anche: EA7 Milano, Nico Mannion è una possibilità concreta sin da subito?