Momo Faye, niente NCAA: NBA o EuroLega nel suo futuro

Il futuro di Momo Faye, uno dei giovani lunghi più promettenti del panorama europeo, sembra ormai indirizzato verso l’EuroLega. Secondo Superbasket, è il Paris Basketball la squadra in pole position per assicurarsi le prestazioni del centro senegalese, formatosi cestisticamente in Italia.

Olympiacos: ufficiale il rinnovo di Milutinovhttps://t.co/Zl9Pu5LBIx — SUPERBASKET (@Superbasket_it) June 11, 2025

Dopo due stagioni in crescita alla Pallacanestro Reggiana, Momo Faye ha chiuso il campionato 2024/25 con una media di 10,3 punti, 8,0 rimbalzi e 1,5 stoppate a partita, dimostrando solidità difensiva, atletismo e ottimi margini di sviluppo. Qualità che hanno attirato l’interesse di diversi club europei e non solo.

Inizialmente, tra le opzioni per il classe 2005 figurava anche l’approdo in NCAA, ma questa possibilità si è definitivamente allontanata. Ora, salvo sorprese dell’ultimo minuto in sede di NBA Draft 2025, l’approdo al Paris Basketball appare sempre più vicino.

Il club francese, protagonista in ascesa nel panorama continentale e ormai presenza fissa in EuroLega, potrebbe rappresentare un ambiente ideale per la crescita di Faye. Il progetto ambizioso del Paris Basketball punta su giovani talenti da sviluppare e valorizzare a livello internazionale, e Faye rientrerebbe perfettamente in questa visione.

Resta solo da capire se qualche franchigia NBA vorrà investire su di lui anticipando i tempi, ma al momento l’ipotesi più concreta e avanzata è quella che porta al trasferimento in Francia, con Faye pronto a fare il salto di qualità nel massimo palcoscenico europeo.