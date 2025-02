Momo Faye presto di formazione italiana: occasione per Milano e Bologna?

Il General Manager della Unahotels Reggiana, Claudio Coldebella, ha annunciato che Momo Faye completerà la formazione italiana a giugno. In un’intervista rilasciata a Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, Coldebella ha sottolineato l’importanza di questo traguardo:

“Ha fatto passi importanti, ma da quelli come lui, a cui tengo molto, pretendo ancora di più. Deve avere sempre fame, voglio che alzi ancora il livello.”

Cosa significa per il futuro di Momo Faye?

Con la formazione italiana completata, Faye potrà essere considerato un giocatore italiano e non occuperà più uno slot da straniero nei campionati nazionali. Questo dettaglio aumenta il suo valore per i top club italiani come Olimpia Milano e Virtus Bologna, che potrebbero essere interessati al suo talento.

Faye, classe 2005, è già uno dei centri più produttivi del campionato italiano, con una media di 10.2 punti e 7.9 rimbalzi. Nella Basketball Champions League, le sue statistiche si attestano su 7.4 punti e 4.7 rimbalzi a partita.

NBA, EuroLeague e mercato italiano: quali scenari per Faye?

Nonostante l’interesse della NBA, Faye ha un contratto con la Unahotels Reggiana anche per la prossima stagione, con escape clauses per EuroLeague e NBA, accompagnate da buyout da pagare. In Italia, l’Olimpia Milano potrebbe essere una destinazione plausibile, considerando che per il 2025/26 sotto canestro sono già previsti Guglielmo Caruso e Ousmane Diop. Tuttavia, non è escluso che si possa lavorare su un’operazione che comprenda un prestito, sebbene per ora si tratti solo di ipotesi.