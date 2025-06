Momo Faye si ritira dal Draft NBA, il suo futuro sarà in EuroLega

Momo Faye ha deciso di ritirare il proprio nome dal Draft NBA di quest’anno, in cui era proiettato verso una chiamata al secondo round. Il lungo senegalese lascerà sicuramente la Pallacanestro Reggiana, dove ha giocato nelle ultime due stagioni affermandosi tra i migliori lunghi del campionato italiano nonostante i soli 20 anni. Il futuro di Faye, salvo sorprese, dovrebbe essere in EuroLega: è infatti molto vicino ad un accordo con il Paris Basketball.

Faye ha mantenuto 10.3 punti e 8.0 rimbalzi di media in LBA e 8.3 punti e 6.3 rimbalzi di media in Basketball Champions League in questa stagione.

L’opzione NCAA resta comunque ancora sul tavolo, anche se meno probabile della firma con il Paris.

NEWS: Momo Faye, a projected 2nd round pick, will withdraw from the NBA Draft, agent Matteo Comellini told ESPN.

The 6’10 Senegalese center will evaluate Euroleague and NCAA options for next season.

Posted 10.1 points, 7.9 rebounds, 1.5 blocks for Reggio Emilia in Italy. pic.twitter.com/vAvFV48jeo

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 14, 2025