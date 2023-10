Monaco e ASVEL, di quant’è aumentato il loro budget?

La Lega francese di pallacanestro (LNB) ha annunciato i bilanci dei suoi club per la stagione 2023-24, rivelando le cifre di due squadre di EuroLeague, l’AS Monaco e la LDLC ASVEL Villeurbanne.

Il Monaco ha stabilito un nuovo record per il club, con un budget di 27,1 milioni di euro. 13,1 milioni di euro saranno spesi per gli stipendi di giocatori e allenatori. Per fare un confronto, la scorsa stagione il Monaco aveva un budget di 20,7 milioni di euro, di cui 10,8 milioni spesi per gli stipendi.

Nel frattempo, anche l’ASVEL ha aumentato il suo budget, passando dai 15,8 milioni di euro dell’anno scorso ai 21 milioni di euro di questa stagione. L’ASVEL ha speso 4,2 milioni di euro per i giocatori nella scorsa campagna, mentre in questa stagione la cifra è salita a 7 milioni di euro.

Nel caso dell’ASVEL, l‘aumento del budget è dovuto principalmente all’arrivo di un nuovo sponsor, Skweek, che ha portato 7 milioni di euro di entrate stagionali. Inoltre, la nuova Decimes Arena, che ospiterà 13 partite di Eurolega, ha avuto un impatto positivo.

Stiamo a vedere quando si sapranno i budget delle italiane, soprattutto Olimpia Milano e Virtus Bologna.

