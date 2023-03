Il Monaco reintegra Mike James dopo la sospensione

È durata 5 partite la sospensione di Mike James da parte dell’AS Monaco, che la scorsa settimana aveva punito l’americano per aver fatto festa con l’ex compagno Dewayne Bacon dopo la partita contro il Panathinaikos dell’8 marzo.

James ha saltato prima la gara contro il Baskonia in EuroLega e poi anche quella contro Roanne in campionato, ufficialmente per un infortunio al dito. Solo nei giorni successivi il Monaco ha poi reso noto di aver sospeso l’ex Milano per motivi comportamentali, e così James non ha disputato neanche le partite contro Virtus Bologna, Pau-Lacq-Orthez, Le Mans e Le Portel. Senza di lui i monegaschi hanno ottenuto un perfetto 5-0, ma James tornerà in campo domani nella gara interna contro Valencia.

Il club ha motivato la propria decisione dicendo che i problemi con James sono stati risolti “internamente”. MJ, 16.8 punti di media in EuroLega, è tra i migliori giocatori d’Europa e in questa stagione ha portato il Monaco all’attuale quarto posto il classifica in coppa.