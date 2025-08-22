Montagne russe per l’Italbasket nel KO contro la Grecia: bene il 1° tempo, male il 3° quarto ma combatte fino alla fine

Italia – Grecia 74-76

(20-16; 20-14; 12-27; 22-19)

Si chiude con una sconfitta di misura contro la Grecia l’ultima amichevole dell’Italbasket prima di EuroBasket 2025. Ad Atene, nella cornice dell’OAKA, gli Azzurri hanno ceduto 74-76 al termine di un match intenso e ricco di spunti. Con questa vittoria, la Grecia si è aggiudicata il Torneo dell’Acropoli, dopo i successi contro Italia e Lettonia.

Fontecchio e Niang sugli scudi

Tra le note liete in casa Italia spicca ancora una volta Simone Fontecchio, autore di 18 punti, leader offensivo della squadra di Pozzecco. Straordinaria anche la prestazione di Saliou Niang, vera rivelazione di questa preparazione: per lui 14 punti, 6 rimbalzi e un contributo totale, sia in attacco che in difesa. Energia, intensità e presenza costante in entrambe le metà campo che lo rendono una pedina sempre più preziosa nelle rotazioni azzurre.

Da segnalare anche la prova di Darius Thompson, ancora una volta non brillante ma comunque in lieve crescita rispetto alle precedenti uscite: il playmaker azzurro sta cercando continuità, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo in vista del torneo continentale.

La Grecia vince senza Giannis

Nonostante le assenze pesanti di Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou, la Grecia ha trovato protagonisti affidabili in attacco contro l’Italbasket. Miglior realizzatore Tyler Dorsey con 14 punti, seguito da Kostas Papanikolaou (11) e dalle doppie cifre di Kalaitzakis (10) e Toliopoulos (10). Presenti invece i fratelli Thanasis e Kostas Antetokounmpo, che hanno garantito fisicità e presenza difensiva nel pitturato.

Italia pronta per EuroBasket 2025

Nonostante la doppia sconfitta a OAKA, le prestazioni di Niang e la solidità di Fontecchio sono buoni presupposti in vista del debutto a EuroBasket 2025, in programma a Cipro. Con qualche aggiustamento tecnico, l’inserimento totale di Thompson, la presenza di Gallinari che non ha giocato nemmeno questa sera e maggiore continuità offensiva, l’Italbasket potrà affrontare la rassegna continentale con fiducia e ambizione.

Italia: Fontecchio 18, Niang 14, Melli 9, Pajola 9, Spissu 8, Akele 7, Thompson 4, Spagnolo 4, Procida 1, Diouf 0, Ricci o, Rossato NE. All. Gianmarco Pozzecco.

Grecia: Dorsey 16, Papanikolaou 11, Kalaitzakis 10, Toliopoulos 10. All. Vasilis Spanoulis.

