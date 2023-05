Monty Williams licenziato dopo la deludente eliminazione dei Suns

I Phoenix Suns si sono separati questa notte da coach Monty Williams, secondo Shams Charania di The Athletic.

La mossa arriva dopo un’altra deludente uscita dai playoff per i Suns, questa volta per mano dei Denver Nuggets nel secondo turno dei playoff NBA.

I Suns erano partiti in svantaggio per 2 a 0 nella serie, ma avevano reagito e vinto gara 3 e gara 4 sul loro campo di casa, tornando così in corsa nella serie. Ma i Suns hanno perso Gara 5 e con la possibilità di forzare una Gara 7, sono usciti con uno sforzo poco brillante in Gara 6, tanto da essere spazzati via in casa per la seconda stagione consecutiva in una partita da vincere.

Breaking: The Phoenix Suns are parting ways with head coach Monty Williams, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/DiqqOPdMak — Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023

I principali cambiamenti sono iniziati sabato, quando diversi membri del front office e dello staff di scouting dei Suns sono stati licenziati. I Suns hanno un nuovo proprietario in Mat Ishbia e sembra che sia deciso a plasmare la leadership della squadra a suo piacimento.

Stiamo a vedere cosa andranno a cambiare perché sicuramente ci saranno molti cambiamenti, anche nel roster, con Chris Paul che quasi certamente partirà in estate. Ormai si tratta del segreto di Pulcinella.

