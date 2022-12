Morant e i Grizzlies hanno DEMOLITO i Bucks di Antetokounmpo

Il più delle volte, le cose che potrebbero andare storte, andranno storie. Si chiama legge di Murphy per un motivo. Ma ci sono alcune notti in cui tutto va per il verso giusto. Questa è stata una di quelle serate per Ja Morant e i Memphis Grizzlies.

Non capita spesso che una squadra NBA vinca di 41 punti. E non capita spesso che la squadra che perde con un deficit così importante sia una compagine forte come quella dei Milwaukee Bucks, che vantano le prestazioni del due volte MVP Giannis Antetokounmpo.

Ma eccoci lì. Le stelle si sono allineate per i Grizzlies, mentre hanno messo i Bucks nel frullatore per tutta la notte in rotta verso una vittoria per 142 a 101. Il successo offre già agli atleti molti motivi per festeggiare a gran voce. Ma come hanno fatto a battere una contender per il campionato? Merita una celebrazione di tutto rispetto. E Morant, il maestro della danza e del divertimento, ha aperto la strada al giubilo dei Grizzlies.

The Bucks-Grizzlies game got to the point where the Memphis bench joined the fans in doing The Wave 😂 (via @BallySportsSO)pic.twitter.com/OWjFDHv6U9 — Dime (@DimeUPROXX) December 16, 2022

Potrebbero esserci molte domande sulle capacità dei Grizzlies di avere un’avventura ai playoff migliore rispetto a quella della scorsa stagione. Un aspetto però non può essere messo in discussione. Le vibrazioni nel loro spogliatoio sono, di sicuro, immacolate e questa squadra ama giocare insieme. Forse è questo che li mette in lizza per vincere un titolo NBA.

