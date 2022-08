Moraschini sul doping di Palomino: “Sono sicuro sia un incidente”

Moraschini Palomino – Riccardo Moraschini non gioca una partita ufficiale di basket dallo scorso ottobre però ora, per fortuna, è tornato ad allenarsi in gruppo, non più con l’Olimpia Milano ma con la Reyer Venezia. Il tribunale antidoping lo ha sospeso per un anno, dopo che un test ha rilevato tracce di clostebol, la stessa sostanza per cui è stato fermato ormai un mesetto fa José Luis Palomino dell’Atalanta.

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata da Moraschini sulla vicenda Palomino a La Repubblica qualche settimana fa:

“Nessuno sportivo oggi userebbe mai volontariamente come sostanza dopante il Clostebol. È facilissimo da rintracciare nelle analisi e porta vantaggi solo se assunto in enormi quantità, come succedeva negli anni Ottanta con gli atleti dell’Europa dell’Est. Sono sicuro che per Palomino si sia trattato di un incidente, come per me. Gli consiglio di non perdersi d’animo”.

Naturalmente sono entrambe due notizie non belle però noi ci sentiamo di credere nella buona fede dei due sportivi perché in entrambi i casi i quantitativi erano talmente bassi che non avrebbero assolutamente migliorato le loro prestazioni sportive. Probabilmente si sono trattate di due “leggerezze” che però Moraschini e Palomino hanno pagato e pagheranno a carissimo prezzo da un punto di vista sportivo e umano.