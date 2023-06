Moriah Mills ora minaccia Zion Williamson di pubblicare i loro sextape

Più passano i giorni, più la pornostar Moriah Mills alza l’asticella in quella che ormai è una guerra personale contro Zion Williamson, reo di aver messo incinta un’altra ragazza mentre stava con lei. Nelle scorse ore, dopo che negli ultimi giorni aveva scritto che la star dei New Orleans Pelicans non sarebbe stata scambiata prima del Draft, ha invece incitato la franchigia a cederlo, dicendo di avere alcuni loro sextape che a breve pubblicherà.

“NBA, ho dei sextape di me e Zion Williamson e anche lui li ha nel suo telefono. Pelicans, cedetelo adesso: non merita di rimanere a New Orleans! I sextape arriveranno presto” ha scritto Mills.

NBA I have sex tapes of me and @Zionwilliamson and he also has them on his trap phone @NBA @PelicansNBA trade him now he doesn’t deserve to be in New Orleans !!! Sex tapes dropping soon — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 19, 2023

Sono ormai un paio di settimane abbondanti che la pornostar sta cercando attenzioni da questa storia, dedicando decine e decine di tweet quotidiani a Williamson. A chi le ha scritto che, in caso di pubblicazione dei video privati, Zion potrebbe farle causa, lei ha risposto che non lo farà in quanto anche Mills avrebbe prove di come il giocatore avrebbe pagato persone per minacciarla in questi giorni.