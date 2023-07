Moriah Mills torna alla carica: “Zion Williamson mi ha picchiata!”

Se non abbiamo sentito parlare di Moriah Mills e delle sue invettive contro Zion Williamson nelle ultime settimane, non è perché abbia smesso bensì perché Twitter ha bloccato il suo profilo. La pornostar ha ora però scelto TikTok come piattaforma per proseguire la propria crociata contro il giocatore dei New Orleans Pelicans. In un video pubblicato di recente Mills è arrivata ad accusare Williamson di averla picchiata, oltre di doverle ancora 62.000 dollari.

Sono accuse ovviamente molto gravi, quella della violenza in primis. Nelle scorse settimane Mills aveva già minacciato Williamson di pubblicare i loro presunti sextape: pubblicazione che non è avvenuta e dopo pochi giorni il profilo Twitter della donna è stato oscurato dalla piattaforma.

Nell’ultimo video pubblicato, che riporta la scritta esplicita “Zion Williamson mi ha picchiata”, Moriah Mills dice quasi in lacrime: “È letteralmente un bugiardo, ogni cosa che dice è una bugia, non è chi dice di essere. Volevo salvare la faccia, non volevo dire al mondo ciò che mi ha fatto durante la nostra intera relazione. È un picchiatore di donne e la NBA deve saperlo”.

Chissà se dopo queste pesantissime accuse Williamson prenderà provvedimenti, visto che finora si è limitato a rimanere in silenzio.