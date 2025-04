Morte di Papa Francesco, la FIP rinvia tutte le partite odierne

La notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Impossibile interpretare il dolore di miliardi di persone che nelle scorse settimane hanno pregato per lui durante il periodo di degenza in ospedale. Il Sommo Pontefice, che non hai mai nascosto il suo viscerale amore per lo sport, lascia un vuoto incolmabile in tutto il Mondo. Il suo sorriso, la sua umiltà e la sua grande forza nell’invocare la Pace nel mondo anche negli ultimi giorni di vita rimarranno fonte di ispirazione.

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e interpretando il cordoglio sincero di tutta la pallacanestro italiana, partecipa con commozione al lutto dell’intera umanità per la perdita di una figura amata e rispettata ben oltre i confini religiosi.

Per l’occasione la FIP, anche su indicazione del CONI e d’intesa con le Leghe, dispone la sospensione di tutte le gare in programma nella giornata di oggi, 21 aprile 2025 e invita ad osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana.

Fonte: FIP