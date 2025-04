Morte di Papa Francesco, rinviate le partite LBA di sabato 26 aprile

È notizia di questa mattina che i funerali di Papa Francesco si terranno in San Pietro sabato 26 aprile. Il Governo ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale, che si esauriranno appunto sabato: per questo motivo il Ministero, la Protezione Civile e il CONI hanno concordato per non disputare eventi sportivi nella giornata di sabato. Le partite della Serie A di calcio in programma sono già state rinviate, probabilmente a domenica 27 aprile, mentre si attende un annuncio per quanto riguarda il basket.

È dunque sicuro che le gare in programma sabato, vale a dire Trento-Sassari, Cremona-Trieste e Napoli-Trapani, saranno rinviate e forse si disputeranno proprio domenica, per un turno di campionato giocato tutto in un’unica giornata.

Si attendono dunque annunci ufficiali per la Serie A. Per la Serie A2 invece non ci sono problemi: domenica 27 aprile era in programma l’ultima giornata di stagione regolare, tutta in contemporanea e quindi fuori dal periodo di lutto nazionale. Le 20 squadre della competizione saranno in campo tutte alle 18.30.