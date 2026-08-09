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Morte Don Nelson, i messaggi di cordoglio di Dirk Nowitzki e Luka Doncic

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Don Nelson ha avuto un grosso impatto su tutta la NBA e la pallacanestro mondiale, ma se si dovesse indicare una franchigia che ha rappresentato in maniera più significativa questa sarebbero probabilmente i Dallas Mavericks. Il compianto ex allenatore NBA ha guidato i Mavs dal 1997 al 2005, raggiungendo le Finali di Conference nel 2003. In Texas ha avuto l’occasione di scegliere al Draft e allenare Dirk Nowitzki, tra i primi a esprimere il proprio dolore per la scomparsa della leggenda 86enne.

“Nellie… Non mi hai solo draftato. Hai creduto in me. Hai visto nel mio gioco cose prima che anche io stesso realizzassi che potevo farle. L’ho detto milioni di volte e lo dirò sempre: non penso che la mia carriera sarebbe stata quella che è stata senza che di te come mio primo allenatore e senza la libertà che mi davi. Posso solo dire grazie. Per tutto. RIP Leggenda” ha scritto Nowitzki su X.

Sebbene non lo abbia mai allenato, anche Luka Doncic ha avuto l’occasione di conoscere approfonditamente Nelson nel suo periodo a Dallas. “È un giorno triste per il basket a causa della scomparsa di Don Nelson. Ho tanto rispetto per lui e per tutto ciò che ha fatto per il gioco, specialmente nel modo in cui ha creduto nei giocatori internazionali. Sono grato per il tempo passato insieme a lui. Il mio pensiero va all’intera famiglia Nelson. Ho adorato conoscerti, Coach” ha scritto l’attuale superstar dei Lakers.

Francesco Manzi
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