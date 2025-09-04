Morte Giorgio Armani: il cordoglio dei grandi ex Gallinari, Melli e Pozzecco

La morte di Giorgio Armani ha colpito profondamente il mondo del basket italiano, a cui lo stilista ha dato tantissimo negli ultimi anni.

Lo hanno ricordato anche gli Azzurri che sotto la sua gestione hanno vissuto momenti molto intensi all’Olimpia Milano.

Ha iniziato il ct Gianmarco Pozzecco che in passato ha fatto parte dello staff di Ettore Messina in biancorosso.

Ho avuto l’onore di conoscere il signor Armani di persona nei miei anni a Milano e aver appreso questa notizia mi ha lasciato senza parole. In spogliatoio ho detto ai ragazzi di giocare con intensità anche per onorare la sua memoria. Ho vissuto diversi anni all’estero e so bene che il suo nome è nel mondo sinonimo di italianità, eleganza e stile. Ci mancherà.

Molto toccante anche il ricordo di Danilo Gallinari.

Prima della partita ci sono stati momenti difficili perché è arrivata una di quelle notizie che non vorresti mai leggere. Per me è un onore essere stato a Milano quando c’era Armani, ho avuto la possibilità di conoscerlo bene. Quando ho iniziato con l’Olimpia era sponsor ma era già molto presente nella mia vita. Ricordo la sua leadership e la capacità di farti sentire parte di una famiglia, è stato un maestro, un simbolo. Giocare con certi pensieri in testa non è facile.

Bellissime anche le parole di Nicolò Melli.