I Memphis Grizzlies hanno perso questa notte contro i Los Angeles Lakers, nonostante una straordinaria prestazione di Ja Morant. Una delle trame principali del match è stata il fallo sporco di Dillon Brooks su LeBron James che ha portato a una flagrant 2 e all’espulsione. Piuttosto che spiegarsi dopo la partita, Brooks ha scelto di rimanere in silenzio, secondo Tim MacMahon di ESPN.

“Dillon Brooks ha rifiutato una richiesta di intervista. ‘Non parlerò’, mi ha detto”, ha condiviso MacMahon su Twitter.

Dillon Brooks declined an interview request. “I ain’t talking,” he told me.

Brooks dovrà discutere dell’incidente a un certo punto. Per ora, sta decidendo di non parlare di quanto accaduto.

Per coloro che se lo sono perso, Brooks ha colpito James sotto la cintura mentre cercava di recuperare la sfera nel terzo quarto.

Brooks was given a flagrant foul and has been EJECTED from the game. pic.twitter.com/ZJBDHUOCVW

C’è la possibilità che Dillon Brooks possa ricevere una sospensione per il suo duro fallo su LeBron. Ja Morant ha affrontato la possibilità di una squalifica di Brooks dopo la partita.

“Con il modo in cui trattano Dillon, onestamente non sarei sorpreso se venisse sospeso per la prossima sfida”, ha detto Morant. “Ho pensato che l’avessero espulso a causa delle precedenti espulsioni inflitte nei match precedenti”.

“With how they treat Dillon [Brooks], I honestly wouldn’t be surprised if he is [suspended]. I felt like he was ejected because of past ejections made in games before."

—Ja Morant, on Brooks' possible suspension for Game 4 vs. Lakers.

(via @MikeAScotto)pic.twitter.com/0XpfHGFNpn

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 23, 2023