Motiejunas, CEO di EuroLega: “L’NBA annuncia e annuncia, ma ancora non ho visto nulla di concreto”

La battaglia a distanza tra EuroLega ed NBA Europe prosegue con le parole di Paulius Motiejunas, CEO di EuroLega che già in passato si era, per ovvie ragioni, detto contrario ad un ingresso della Lega americana nel nostro basket. Il numero uno dell’EuroLega ha rilasciato un’intervista alla Associated Press in cui ha bollato le azioni della NBA come soltanto parole e zero fatti.

“La NBA sta annunciando e annunciando cose da un anno, ma non c’è ancora nulla di concreto. Come businessman, anche i proprietari dei club stanno iniziando a vedere che è un po’ un disco rotto. ‘Lo annunceremo più avanti, l’inizio nel 2027 è dietro l’angolo’. Ma per ora abbiamo solo sentito il piano e quanto fantastico sarà, quanto potenziale c’è. Ma la teoria è una cosa, la pratica è un’altra. Noi siamo qui da 26 anni, sappiamo come funziona l’Europa” ha dichiarato Motiejunas.