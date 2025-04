Motley e Blakeney mandano l’Hapoel in paradiso: gli israeliani trionfano in EuroCup

Con ogni probabilità, l’anno prossimo in EuroLega ci saranno due squadre israeliane. Al Maccabi Tel-Aviv si unirà l’Hapoel Tel-Aviv, laureatosi questa sera campione di EuroCup per la prima volta nella propria storia (e primo trofeo internazionale). Il club biancorosso ha vinto anche la partita di ritorno contro Gran Canaria, 94-103 (all’andata era stato 74-65).

L’Hapoel è stato trascinato da Johnathan Motley e Antonio Blakeney, autori rispettivamente di 26 e 27 punti per 53 totali, più di metà di quelli di squadra. Gli israeliani hanno preso il largo nel primo quarto e hanno poi gestito per il resto della gara. La vittoria dell’EuroCup è la ciliegina sulla torta su una stagione storica per l’Hapoel, che è primo anche in Winner League con un record di 21-3. Frutto degli importanti investimenti di questi mesi, a partire dall’ingaggio di coach Dimitris Itoudis e passando poi per i vari Motley, Pat Beverley (che ha lasciato la squadra nei mesi scorsi), Bruno Caboclo, Yam Madar, Ish Wainright Marcus Foster e lo stesso Blakeney.