Mutuo interesse tra James Harden e Miami: i Rockets vogliono Tyler Herro

James Harden nei giorni scorsi ha inserito anche i Miami Heat nella lista di sue destinazioni preferite se gli Houston Rockets accetteranno di cederlo, come da lui richiesto. Secondo il Miami Herald, questo interesse sarebbe reciproco: anche gli Heat non vorrebbero farsi scappare l’occasione di ottenere uno dei migliori giocatori in circolazione, MVP tre stagioni fa.

La richiesta dei Rockets continua però ad essere altissima, visto che i texani sembrano restii a cedere Harden. Houston vorrebbe in cambio un giocatore giovane e di alto livello, in orbita quintetto All-NBA, oltre che scelte al Draft. In una eventuale trade con gli Heat, i Rockets vorrebbero quindi l’inserimento di Tyler Herro nell’affare: secondo il Miami Herald il ragazzo, rivelazione degli ultimi Playoff, “non sarebbe intoccabile”.

Insomma, se ci fosse l’occasione gli Heat non avrebbero problemi a impacchettare Herro con altri giocatori come Duncan Robinson o Kendrick Nunn, insieme ad alcune scelte, per formare la coppia Harden-Butler.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.