Mychal Thompson, ex Lakers e padre di Klay, si aspetta tantissimo da Talen Horton-Tucker

Dopo essere apparso per qualche spezzone tra le fila dei Los Angeles Lakers nella loro cavalcata verso il titolo dello scorso anno, Talen Horton-Tucker si è ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni di Frank Vogel in questa stagione: 17.1 minuti di media, per 7.2 punti e la sensazione di poter, nel giro di pochi anni, avere un futuro in quintetto.

Tra i primi a complimentarsi con THT, qualche mese fa, era stato proprio LeBron James. Allora la stella dei Lakers non si era spinta comunque così in là come invece ha voluto fare Mychal Thompson, padre di Klay ma soprattutto vincitore di due anelli con i giallo-viola: su Twitter ha previsto per Horton-Tucker un futuro da All Star. “Talen Horton-Tucker sarà un All Star nell’immediato futuro… Quel ragazzo sa decisamente giocare”.

This yung boy,Talen Horton Tucker’s gonna be an All Star in the near future…That boy can PLAY… — Mychal Thompson (@champagnennuts) February 11, 2021

