Myles Turner prolunga con Indiana nonostante i rumors di trade

Da mesi, se non anni, si vocifera di un addio di Myles Turner agli Indiana Pacers. Il giocatore non ha mai nascosto di non essere troppo felice in gialloblu e che preferirebbe proseguire la carriera altrove. Nonostante questo però Turner ha deciso di prolungare il contratto che sarebbe scaduto la prossima estate, rendendo di fatto più semplice la vita della franchigia. Indiana potrà comunque cedere Turner, ma non avrà la pressione data dall’eventualità di perderlo in free agency tra pochi mesi. I Los Angeles Lakers sono una squadra accostata più volte al centro, anche se da poco hanno aggiunto già Rui Hachimura al proprio frontcourt.

Myles Turner, che in questa stagione avrebbe guadagnato 18 milioni di dollari, ne intascherà invece 17.1 milioni in più: superando i 35 milioni di salario. Oltre a questo “aumento”, il giocatore prenderà 20.9 milioni di dollari nella prossima stagione e 19.9 in quella successiva. Sicuramente con un contratto così importante, almeno quest’anno, sarà difficile che qualche squadra riuscirà a far quadrare i conti per aggiungere Turner.

Il centro in questa stagione sta mantenendo 17.5 punti (career-high), 7.9 rimbalzi e 2.4 stoppate di media, mentre i Pacers lottano per un posto al Play-in. Attualmente sono noni, con un record di 24-27.