Naomi Osaka raggiunge la finale degli Australian Open e si dimostra tifosa Lakers

Il collegamento tra NBA e tennis rimane fortissimo: dopo la vittoria su Serena Williams nella semifinale degli Australian Open, la giapponese Naomi Osaka, numero 3 del ranking mondiale, si è presentata in conferenza stampa con una felpa dei Los Angeles Lakers.

Osaka affronterà l’altra americana, Jennifer Brady, in finale.

Naomi Osaka was repping the Lakers during her post-match presser 💜 💛 pic.twitter.com/UpxZHC3kt2

— SportsCenter (@SportsCenter) February 18, 2021