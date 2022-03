Napoli, accordo trovato con Arturas Gudaitis

E’ tutto fatto tra Arturas Gudaitis e la Ge.Vi Napoli. Il centro lituano torna in Italia firmando un accordo fino a fine stagione coi partenopei, secondo quanto raccolto da BasketUniverso. Dopo due stagioni in Russia (circa 7 punti e 4 rimbalzi di media tra VTB League e Eurolega), allo Zenit San Pietroburgo che ha lasciato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, Gudaitis torna nella lega in cui ha militato con l’Olimpia Milano dal 2017 al 2020.

