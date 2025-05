Napoli Basket, formalizzata la cessione delle quote alla cordata americana guidata da Matt Rizzetta

Dopo settimane di rumors, poco fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale: è stata formalizzata la cessione delle quote azionarie del Napoli Basket dalle famiglie Amoroso e Tavassi ad una cordata internazionale rappresentata dall’imprenditore Matt Rizzetta, già presidente del Campobasso FC in Serie C.

Si tratta di una svolta per il club partenopeo, che quest’anno ha conquistato una salvezza insperata in LBA dopo un inizio stagionale da 0-11. Gli azzurri hanno invece risalito la china e hanno festeggiato la salvezza con due turni di anticipo. Rizzetta sembrerebbe intenzionato a far entrare in società anche la leggenda Shaquille O’Neal, con un ruolo da socio e testimonial di Napoli.

Rizzetta, 42 anni, deterrà il 67% delle quote nel club mentre il restante 33% rimarrà in mano a Federico Grassi, il quale perderà però la carica di presidente.

Di seguito il comunicato stampa: