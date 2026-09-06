Napoli Basket, in arrivo il veterano Mouhammadou Jaiteh

Il mercato del Napoli Basket di Matt Rizzetta, che in questa stagione giocherà in EuroCup, non è finito: come riportato da PianetaBasket, i partenopei avrebbero trovato l’accordo per un ulteriore rinforzo. Si tratta del veterano francese Mouhammadou Jaiteh, che arriverà in prestito da Dubai Basketball dopo un’intera stagione ai box a causa della rottura del tendine d’Achille.

Jaiteh, 32 anni a novembre, ha già giocato in Italia a Torino nel 2018-19 e alla Virtus Bologna dal 2021 al 2023 vincendo due Supercoppe Italiane e l’EuroCup da MVP nel 2022. Nell’ultima stagione disputata, ovvero quella 2024-25 con la maglia dell’AS Monaco, il francese ha mantenuto 7.5 punti e 4.0 rimbalzi di media in EuroLega raggiungendo le Final Four col club del Principato. Insomma un colpo di esperienza che andrà a rinforzare il reparto lunghi di Napoli, composto al momento da Leonardo Totè, Guglielmo Caruso e Assane Sankarè.