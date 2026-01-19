Napoli Basket, Matt Rizzetta: “Incontro con EuroLega, poi l’NBA. E su Totè…”

Il presidente della Guerri Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha parlato questa mattina in conferenza stampa, confermando di aver incontrato il presidente di EuroLeague e annunciando futuri colloqui con i vertici della NBA:

“Stamattina abbiamo avuto un incontro positivo col presidente dell’EuroLega. Incontreremo anche i vertici della NBA”, ha dichiarato Rizzetta, ribadendo l’impegno del club a rappresentare Napoli nel panorama del basket europeo. “Come presidente del Napoli Basket prendo una grossa responsabilità, posso sedermi davanti a chiunque dimostrando che questa città dovrebbe essere in cima alla lista. Non credo che Napoli sia inferiore per quanto riguarda una crescita europea del basket”.

Palazzetto e infrastrutture

Uno dei punti chiave della strategia del club riguarda la costruzione di un palazzetto di livello internazionale, con capienza prevista tra i 10 e i 12 mila spettatori:

“Vogliamo inserire anche eventi extra-basket, ma il terreno disponibile è limitato”, ha spiegato Rizzetta. Il presidente ha inoltre sottolineato il rapporto positivo con il sindaco di Napoli e la volontà di ottenere un quadro chiaro del progetto entro 30 giorni. “Siamo pronti a investire privatamente tutte le nostre risorse, valutando anche eventuali investimenti pubblici o soci aggiuntivi”, ha aggiunto.

Operazione Totè

Rizzetta ha parlato anche della situazione del giocatore Totè, anticipando che in serata si terranno discussioni interne sull’operazione:

“Sono arrivato ieri in città. Abbiamo messo a disposizione delle risorse per rinforzare il roster. Sui nomi lascio tutto agli esperti Laughlin e Magro”, ha concluso.

Con queste mosse, la Guerri Napoli punta a rafforzare la propria presenza, confermando l’ambizione di trasformare Napoli in una città di riferimento per il basket internazionale.