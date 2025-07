Napoli Basketball batte un colpo: c’è Rasir Bolton in back-court!

Napoli Basketball è in chiusura per Rasir Bolton, combo-guard proveniente dalla Lega Adriatica (Spartak Office). 1.90cm per 82 kg, 13.4 punti e 3 assist nell’ultima stagione con un impiego di 25 minuti a partita. Ultimi due anni di NCAA con Gonzaga (circa 11 punti e 3 assist di media), ha esordito nel basket professionistico in Belgio con Antwerp (17.6 punti in 29 minuti di impiego).

Buon handler, giocatore tendenzialmente completo. Meccanica di tiro dalla lunga distanza un po’ scolastica (36% da 3) ma percentuali abbastanza efficaci.

Napoli mette a segno il terzo colpo nel reparto stranieri dopo Crosswell ed El Amin.