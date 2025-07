Napoli Basketball, c’è Savion Flagg in ala piccola. Chiusura vicina?

Napoli Basketball pronta alla firma degli ultimi due players stranieri che completeranno il roster di coach Magro.

In ala piccola salgono le quotazioni di Savion Flagg, vicinissimo alla fumata bianca.

201 cm per 95 kg, ala bidimensionale utilizzabile sia da quattro che da tre. E’ dotato di una struttura fisica massiccia e l’atteggiamento estremamente energico contribuisce a renderlo un giocatore solidissimo; al tempo stesso ha una buonissima dinamicità e controllo del corpo, performante in situazioni di campo aperto.

Quattro stagioni universitarie in NCAA culminate con numeri da capogiro nell’ultimo anno a Sam Houston State, in cui registra 18.6 punti e 8.2 rimbalzi di media a partita. Imposta direttamente la sua carriera professionistica in Europa vestendo la canotta di Lavrio (Grecia A1), impatto di gran livello con 14.5 punti, 7.2 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita. Nel 2023/24 si accasa a Bonn in Germania in un contesto di gioco maggiormente di sistema, disputando la finale di Basketball Champions League (9 punti e 5 rimbalzi di media a partita). Lo scorso anno si mette in mostra a Rytas Vilnius in Lituania, sconfitti in finale di campionato contro lo Zalgiris di Trinchieri in una gara 5 al cardiopalma.

Flagg è un giocatore utilissimo per le squadre che tirano su un sistema di gioco, porta nella metà-campo offensiva diverse ottime skill pur mantenendo un certo ordine nell’inquadramento tattico. E’ un difensore di livello, molto robusto nei duelli 1 vs 1, esplosivo a rimbalzo e interferisce nelle linee di passaggio per mezzo dell’apertura alare enorme. Unica nota dolente evidente: basse percentuali in lunetta (50% circa).

Sul fronte playmaker la situazione per Mitrou-Long è invariata. L’interessamento c’è, la trattativa è reale, ma i partenopei non sono disposti ad aspettare all’infinito un responso che NAZ vorrebbe dare quanto più tardi possibile, per capire se possano esserci inserimenti di club Eurolega o Eurocup. Ad ogni buon conto, il budget playmaker è di cifre notevoli, avendo sondato finora profili di certo non economici come Watson Jr. (non ancora ingaggiato da alcun club), DJ Carton (che sta disputando una NBA Summer League di gran livello) e l’ormai ex giocatore dell’Olympiakos, appunto.

Ore calde in casa Napoli Basketball.