Napoli Basketball, il colpo di fine mercato dai tagli NBA.

Il Napoli Basketball sta lavorando sotto traccia per la firma più pesante della campagna acquisti.

Un budget importante stanziato sul Mister X che ormai è diventato un tormentone.

Cambio di strategia per il club in corso d’opera, la situazione è abbastanza chiara. Il nome nr.1 nella lista di Magro era Glynn Watson Jr., giocatore emergente che ha però scelto di accasarsi ad Asvel Lyon Villerbaune, con la chance preziosa di esordire in Eurolega, rifiutando un’offerta economica più alta presentata dei partenopei.

Di lì virata dritta su un fedele scudiero del coach, ossia Naz Mitrou Long, talentuoso playmaker ex Brescia, Milano, Zalgiris e Olympiakos. Le parti erano molto vicine ma non si è arrivati mai alla stretta finale, complice la volontà del procuratore Raznatovic (tra i più importanti al mondo) di mantenerlo in vetrine di coppe europee. Tuttavia, l’interesse dell’Aek Atene per Naz (di passaporto greco) si è arenato per via dell’ingaggio di Lekavicius, altro playmaker di gran caratura.

Ad oggi, dunque, non è ancora certo certo il futuro di Mitrou Long, che evidentemente non ha mai manifestato troppo entusiasmo a sposare il progetto azzurro ma non ha comunque ancora ricevuto offerte soddisfacenti da terzi.

Dalla prima decade di Agosto il GM Laughlin ha iniziato a esplorare il mercato americano per individuare il giocatore adatto. Delon Wright un nome accostato, ma cifre fuori portata; Reggie Jackson una semplice suggestione.

Ad ogni buon conto, a brevissimo dovrebbero esserci i tagli delle franchigie NBA in vista del training camp e Napoli avrebbe già un accordo di massima con un profilo non ancora svelato. Intanto, Matt Rizzetta intervistato ai microfoni di CalcioNapoli24 avrebbe chiarito che l’ultimo colpo non sarà necessariamente un playmaker nella tradizionale accezione del ruolo, vista la volontà di coach Magro di lavorare con giocatori duttili e idonei a coprire più ruoli in quintetto.

Si va’ verso una combo-guard, con Bolton pronto a fare da comprimario in regia e Gentile in rotazione dalla panchina.