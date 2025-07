Napoli Basketball, si muove il mercato: D.J. Carton e Aamir Simms nel mirino.

Il mercato del Napoli Basketball finalmente decolla.

La partenza di Toté ha colto in contropiede la dirigenza partenopea, privatasi del miglior centro italiano della scorsa stagione. Tuttavia, Laughlin ha saputo cogliere al volo l’opportunità Guglielmo Caruso in uscita da Milano, pronto al ritorno a casa per un ruolo da protagonista alle dipendenze di Magro.

La coppia Crosswell-Caruso mette al sicuro il pitturato e promette fisicità, qualità ed energia.

Il lavoro di scouting adesso è tutto incentrato sul back-court. Dopo le firme di El Amin e Bolton, Napoli Basketball si sta muovendo nel mondo G-League per individuare il playmaker, e un nome molto gettonato sembrerebbe D.J. Carton, di formazione NCAA con 5 stagioni in G-League e una fugace esperienza in NBA ai Toronto Raptors (8 presenze).

D.J. Carton è un giocatore atleticamente fenomenale, sta dentro la partita a 360 gradi e nella sua miglior stagione (2023/24) ai Raptors 905 registra 16.3 punti, 7 assist e 4.7 rimbalzi di media a partita.

Ma non è finita quì.

Nel ruolo di ala grande gli occhi sono su Aamir Simms in uscita da Venezia dopo due stagioni abbastanza buone. Dovessero andare in porto questi due colpi, mancherebbe una sola pedina straniera per completare il roster di Alessandro Magro. L’identikit va verso un tiratore di buona struttura fisica che possa alternarsi sia da 3 che da 4.