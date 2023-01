La Gevi Napoli ha esonerato il coach Maurizio Buscaglia.

Per l’ex allenatore di Trento fatale la pesantissima sconfitta (96-61) nel derby con Scafati. Promosso, almeno per il momento, Cesare Pancotto, veterano di lungo corso del nostro basket che torna a essere head coach in Serie A dopo l’ultima esperienza a CantΓΉ nel 2021.

L’impressione Γ¨ che la societΓ voglia valutare l’operato di Pancotto da capo allenatore con la possibilitΓ di confermarlo fino a fine stagione in caso di risultati positivi.

Napoli al momento Γ¨ penultima in classifica con 8 punti in 12 partite e ha perso cinque degli ultimi sei match.