Napoli capitola al “PalaBarbuto” contro Rieti

No, il basket non è una scienza esatta. Vi è sempre quel coup de theatre che non lo rende mai uguale a se stesso nè a canovaccio fisso. Capita allora che la Npc Rieti riesca ad andare a prendersi sul parquet del “PalaBarbuto” contro la Ge.Vi Napoli una vittoria che ne vale due con il punteggio di 80-77. Un’affermazione che va a bissare quella ottenuta contro Scafati. Il presidente Giuseppe Cattani aveva chiesto alcuni giorni fa una prova di attaccamento alla maglia con un discorso assai energico che suonava così; chi ci crede resti e tiri fuori fino all’ultima goccia di sudore, gli altri si accomodino alla porta. Rieti gli aveva dato ascolto a dovere battendo un primo colpo contro Scafati. E, se a qualcuno non fosse risultato chiaro il concetto, si è concessa il bis contro Napoli con il duo De Laurentiis- Stefanelli sugli scudi. La squadra ospite ha avuto il merito di non scomporsi dopo essere stata sotto per i primi tre quarti e di crederci fino al termine. Per i laziali è il secondo squillo di tromba di fila, per Napoli il secondo passo falso consecutivo.

PRIMO QUARTO – Napoli comincia ad alzare la voce con decisione per cercare di riscattare lo stop subito nel match clou contro Forlì. Parks e Monaldi fotografano già dall’inizio gli intenti bellicosi dei partenopei, intermezzo reatino poi Iannuzzi e Zerini allungano ancora. Rieti prova a rientrare in partita ma Marini e Lombardi alzano di nuovo in quota i padroni di casa che vanno al riposo del primo quarto con il punteggio di 24-15 a loro favore.

SECONDO QUARTO -Mayo affonda subito la lama ma Rieti replica con Stefanelli, i partenopei rimettono la freccia grazie a Lombardi e a una tripla di Marini. Rieti prova a tenersi in scia illuminata soprattutto da De Laurentiis e Stefanelli ma Napoli, con due tiri liberi di Parks e un canestro di Monaldi, si mantiene avanti di undici punti per 39-28.

TERZO QUARTO – Rieti si alza in quota ma Lombardi e Parks colpiscono sul fronte partenopeo. I reatini non alzano affatto bandiera bianca e, anzi, una tripla di Stefanelli li porta a meno due, Parks risfodera una tripla e nuovamente Stefanelli colpisce. Due tiri liberi di Mayo e un canestro di Uglietti mantengono Napoli avanti a dieci minuti dal termine con il punteggio di 56-51. Rieti ha ridotto in modo considerevole il suo svantaggio facendo capire che il finale della partita è ancora tutto da scrivere.

ULTIMO QUARTO – Mayo e Uglietti affondano la lama ma Rieti risponde con un micidiale 8-0, a quattro minuti dall’ultima sirena coach Stefano Sacripanti vuole ordinare le idee con i suoi e chiama il timeout. Mayo castiga nuovamente gli ospiti che però reagiscono prontamente. A tre minuti dal termine i reatini conducono le danze ma Napoli riacciuffa il pareggio con Monaldi sul 69-69. Per decidere le sorti della partita si rende così necessaria la disputa dell’overtime.

TEMPO SUPPLEMENTARE

Napoli prova a dare la stoccata definitiva ma Rieti, animata dalle giocate di Pepper e Stefanelli, chiude il discorso a proprio favore sull’80-77 colorando la sua giornata di gloria.

MIGLIORI IN CAMPO

JORDAN PARKS (GE.VI NAPOLI): come al solito entra in ampia produzione ma alla fine resta una soddisfazione personale sua e non porta ai partenopei l’acqua al mulino di una nuova vittoria.

QUIRINO DE LAURENTIIS (NPC RIETI): con la maglia di Rieti, forse, ci dorme anche la notte, tanto le è attaccato. E lo dimostra ogni volta a suon di canestri.

TABELLINO

GE.VI NAPOLI: Parks 26, Monaldi 15, Mayo 8, Sandri 7, Zerini 6, Lombardi 6, Marini 5, Iannuzzi 2, Uglietti 2, Tolino, Klacar, Coralic. Coach: Stefano Sacripanti.

KINERGIA GROUP NPC RIETI: De Laurentiis 20, Stefanelli 20, Pepper 15, Sanguinetti 12, Fumagalli 7, Taylor 5, Ponziani 1, Sperduto, Ninkovic, Fruscoloni. Coach: Alessandro Rossi.

NUMERI

GE.VI NAPOLI: Tiri liberi 12 su 15, rimbalzi 35 (Zerini 7), assist 16 (Mayo 8).

KINERGIA GROUP NPC RIETI: Tiri liberi 17 su 27, rimbalzi 40 (De Laurentiis 14), assist 11 (Fumagalli 4).