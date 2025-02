Napoli, il “normalizzatore” Giorgio Valli è l’eroe che non ti aspetti.

L’approdo di Giorgio Valli a Napoli è stato accolto con diffidenza, e non poteva essere altrimenti.

Una squadra brancolante nel buio profondo di una crisi di gioco e risultati, scarna di motivazioni e all’apparenza senza anima. Non senza colpe, ovviamente, l’ex coach Igor Milicic, autore di un autentico capolavoro nella stagione passata, ma altrettanto intestardito dalla convinzione di poter cucire le sue idee su un roster non adatto a quella tipologia di pallacanestro nella presente.

La società interviene forte sul mercato piazzando colpi di livello (prima Bentil, poi Green, e a distanza di poche settimane Pullen, Zubcic, Newman – poi uscito – e per ultimo Ogbunu), a testimonianza dell’estrema intenzione di provare il tutto per tutto per difendere la categoria. Nel mentre del mercato, la scelta sul nuovo coach apre un dibattito interno in cui si scontrano diverse visioni, con tentativi per Caja e Ramondino (il primo richiamato dalla Fortitudo, il secondo rifiuta per “inadeguatezza del progetto”), poi la virata su Giorgio Valli, uomo di fiducia dell’A.D. Dalla Salda.

Valli si portava dietro un curriculum ricco di esperienze ma non positivissime, e soprattutto non sedeva da head coach su una panchina di LBA da circa 11 anni.

Il tecnico modenese accoglie la sfida con grande entusiasmo nonostante una classifica deprimente (0 su 9), chiedendo subito un surplus tecnico nel roster prontamente integrato dai ritorni dei figliuol prodighi. Non un arringatore di folle nè un sergente di ferro, ancor meno uno studioso innovatore.

Giorgio Valli fa’ della semplicità il suo dictat, veste i panni del normalizzatore, convinto che il talento nel suo roster ci sia e abbia solo bisogno delle condizioni giuste per produrre. Riorganizza l’asset difensivo partendo dalla gestione del ritmo partita, sua ossessione. Nel pre-match di Treviso – Napoli ai microfoni esplicita le sue intenzioni di tenere il match entro certi ranghi per concedere un basso numero di possessi ai friulani e si affida al suo esperto playmaker Kevin Pangos per attuare il piano nei 40′. Intanto, l’asse italiana composta da De Nicolao-Woldetensae-Totè e Treier viene valorizzata con un minutaggio talvolta superiore anche agli stranieri. Da questo investimento Napoli ne ricava una difesa enormemente più solida (De Nicolao 7 palle recuperate personali a Treviso), e un equilibrio nuovo per garantire maggior lucidità in fase offensiva ai giocatori più estrosi.

Accetta di farsi da parte su un palcoscenico in cui sgomitano personalità del calibro di Green e Pullen, e non secondari Pangos, Zubcic, Totè.

L’obiettivo è stato responsabilizzare le forti individualità del gruppo, garantendo libertà di espressione ma al contempo caricando le aspettative. Emblematico, ad esempio, il secondo tempo di Napoli – Scafati, in cui si persegue con impressionante ripetitività l’isolamento offensivo di Jacob Pullen, poi emerso eroe di giornata.

Una pallacanestro non moderna, nè superata. Semplicemente semplice. Con pochi concetti ma essenziali. Con scelte sempre ispirate alla logica ed esperimenti ridotti ai minimi termini.

Napoli è lì, viva e con un’anima. Ad oggi, anche con un altro passo rispetto a tante altre. Giorgio Valli sta raccogliendo ciò che ha seminato e vuole prendersi la sua personale rivincita.

