Napoli, incidente al cinema per Elijah Stewart

Elijah Stewart della GeVi Napoli ha vissuto una serata che non si aspettava.

Qualche sera fa il giocatore statunitensi si è recato al cinema, più precisamente al The Space, a pochi passi dal Pala Barbuto. Stewart voleva vedere un film in inglese ma nella programmazione tutte le pellicole vengono proiettate esclusivamente in lingua italiana.

Attraverso le sue stories su Instagram, il giocatore ha raccontato anche alcuni retroscena curiosi, raccolti da Il Mattino. Stewart ha notato che la cassiera dava per scontato che lui volesse guardare Black Panther: Wakanda Forever, il film della Marvel che è il più visto degli ultimi giorni in Italia e nel Mondo.

Sono entrato in questo cinema che proponeva una decina di film. Ho chiesto alla cassiera se ce ne fosse qualcuno in inglese. Prima che finissi di parlare, già mi aveva risposto che Wakanda Forever c’era solo in italiano. Ho cercato di farle capire che la mia domanda era in generale, allora mi ha detto: “Tutti i nostri film sono in italiano, incluso Wakanda. Allora mi sono chiesto perché continuasse a nominarlo se io non gliel’avevo neanche chiesto. Mi sono sentito come se cercassero di “violarmi”, non so come avrei dovuto reagire, ho un mix di emozioni. (Queste frasi sono state accompagnate da emoji che ridono a dimostrazione del fatto che Stewart ha preso l’episodio con ilarità, ndc).