Napoli passa a San Severo

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – GeVi Napoli 71-81

(19-25, 17-19, 16-18, 19-19)

La Gevi Napoli espugna San Severo non senza difficoltà. I pugliesi che solo venerdì hanno deciso il cambio della guida tecnica, via Lardo dentro il vice coach Panizza che sembra destinato a finire la stagione, hanno dato filo da torcere ai più quotati avversari per oltre 30′, prima di cedere alla stanchezza ed allo strapotere fisico e tecnico della GeVi.

Pronti via e Zerini sfrutta la sua superiorità sotto le plance (3-10 4′) con San Severo che tiene botta grazie alle iniziative di Clarke (13-17 7′). Marini firma il primo vantaggio in doppia cifra della gara (19-25 9′), un positivo Mortellaro accorcia sulla sirena (19-25 10′). Ancora il lungo sanseverese protagonista in avvio di secondo periodo (21-25 11′), Marini strappa ancora (26-37 16′), San Severo s’innervosisce per alcune scelte arbitrali e Napoli ne approfitta con Mayo (28-44 17′), prima di un mini break firmato Ogide che riavvicina i locali (36-44 20′).

Al rientro dagli spogliatoi San Severo conferma il trend positivo e rimane incollata con le magie di Clarke (51-55 26′) sprecando anche il possibile possesso della parità. Le percentuali si abbassano da ambo le parti, un sin qui silente Mayo mette il buzzer del nuovo +10 Napoli (52-62 30′). Ogide tiene in partita i suoi (57-63 33′), ma Napoli è mortifera e con tre triple filate di Monaldi, Mayo e Parks piazza il break decisivo (57-72 36′).

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Rotnei Clarke 24 (3/7, 5/10), Chris Mortellaro 14 (7/7, 0/0), Marco Contento 13 (1/3, 1/5), Andy Ogide 11 (4/10, 1/6), Iris Ikangi 6 (2/2, 0/4), Michele Antelli 3 (0/2, 1/2), Riccardo Bottioni 0 (0/2, 0/1), Marco Maganza 0 (0/2, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Chris Mortellaro 12) – Assist: 14 (Marco Contento 5)

GeVi Napoli: Josh Mayo 18 (0/2, 4/8), Jordan Parks 16 (6/9, 1/1), Andrea Zerini 10 (3/4, 1/2), Diego monaldi 8 (1/1, 2/8), Lorenzo Uglietti 8 (3/5, 0/1), Daniele Sandri 7 (1/2, 1/3), Eric Lombardi 6 (3/3, 0/2), Pierpaolo Marini 4 (0/5, 1/2), Antonio Iannuzzi 4 (2/3, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Jordan Parks 7) – Assist: 11 (Diego monaldi 3)