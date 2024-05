Napoli scatenata sul mercato: in dirittura d’arrivo Kruize Pinkins! E non solo..

La GeVi Napoli del patron Grassi si sta portando avanti con larghissimo anticipo nella formazione del nuovo roster per la stagione 2023/2024 e, dopo la firma di Zach Copeland, potrebbe presto arrivare quella di Kruize Pinkins.

L’ala grande americana è reduce da un biennio di buonissimo livello in canotta Givova Scafati, attestandosi tra i migliori giocatori del campionato nel ruolo.

204 cm per 101 kg, Pinkins è un giocatore tecnicamente completo: può vantare un bagaglio di skills molto ampio che spazia dal tiro da 3 (percentuali da oltre il 40% dall’angolo), dai movimenti spalle a canestro in post-basso e dall’attitudine, talvolta, di attaccare in palleggio. Fisicità importante, è un ottimo rimbalzista e fa dell’agonismo la sua più grande virtù.

Se il colpo dovesse andare in porto, è abbastanza probabile l’addio di Tomislav Zubcic, grande protagonista della stagione partenopea: post vittoria della Coppa Italia, come altri membri del roster, ha chiesto un adeguamento importante al contratto vigente rifiutando la prima proposta di rinnovo della società; la riflessione si è poi spostata in casa Napoli, avendo constatato una seconda parte di stagione in netto calo sono sorti dubbi sulla sua attitudine alla continuità, motivo per cui al contratto attualmente scaduto non si procederà a una nuova offerta.

Altri colpi in arrivo?

Tra i rumors delle ultime ore figura anche l’interessamento molto concreto per Kaspar Treier. L’ala della nazionale estone veste la maglia della Dinamo Sassari dal 2020, società che ha puntato molto sul giovanissimo e gli ha garantito una crescita anno dopo anno, condita da presenze in Fiba Champions League. Treier andrebbe a rinsaldare la fisicità di un roster che si prospetta di alto livello e potrebbe sostituire il partente Ebeling come ruolo nelle rotazioni.

Intanto, è arrivata la rescissione di Justin Jarowski con corresponsione della clausola di buy-out da versare nelle casse della società partenopea: la guardia americana a metà stagione è approdato all’Heindeberg in Bundesliga tedesca, disputando un finale di stagione da trascinatore per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Non è escluso che possa firmare con altra compagine italiana. Michael Sokolowski è promesso sposo a Sassari, società che ha soddisfatto la sua richiesta d’ingaggio al rialzo.

La rivoluzione in casa Napoli è appena cominciata, ma le intenzioni di costruire una squadra molto competitiva sono abbastanza chiare.

