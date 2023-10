Napoli, sei BELLISSIMA! EA7 Milano demolita al PalaBarbuto

GeVi Napoli – Olimpia EA7 Milano 77-68

(23-13; 12-22; 23-12; 19-21)

La GeVi Napoli Basket ha giocato una partita eccellente contro la – sulla carta – miglior squadra del nostro campionato, ovvero l’Olimpia EA7 Milano. Prestazione sublime da parte della formazione allenata da coach Igor Milicic, che ha comandato per tutto il match e non ha (quasi) mai dato l’idea di poter perdere, al netto di un piccolo calo di intensità durante la fine del primo tempo. Ma l’11 a 0 di inizio ripresa ha tagliato completamente le gambe ai meneghini, visibilmente stanchi dopo la trasferta di Istanbul e il supplementare giocato venerdì sera contro il Fenerbahce.

Sono tempi duri per l’EA7 Milano che, dopo aver sofferto ma vinto contro contro Treviso al Forum e aver perso all’esordio in EuroLega contro i turchi, cade malissimo in questo mezzogiorno di fuoco al PalaBarbuto di Napoli. L’unica nota positiva di questa gara per le Scarpette Rosse è la conferma di un eccellente Nikola Mirotic, anche oggi il migliore in campo dopo la prestazione da 27 punti e 11 rimbalzi contro il Fenerbahce. Oggi come venerdì, se non di più, è mancato Shavon Shields: 1 punto in 29 minuti. Alla fine Napoli è riuscita a battere l’Olimpia Milano 77 a 68.

Napoli: De Nicolao 0, Owens 16+10r, Sokolowski 16, Bamba 0, Saccoccia 0, Pullen 10, Zubcic 17, Ennis 2, Jaworski 9, Lever 7, Dut 0, Ebeling 0. All. Igor Milicic.

Milano: Flaccadori 8, Hall 7, Caruso 4, Shields 1, Mirotic 26, Poythress 6, Bortolani 0, Pangos 9, Tonut 2, Melli 5, Kamagate NE, Ricci 0. All. Ettore Messina.

